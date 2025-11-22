حافظ آباد میں اراضی معاون پراجیکٹ کا افتتاح کر دیا گیا
شہریوں کو اراضی ریکارڈ سنٹر آنے کی ضرورت نہیں ہو گی:رانا شعیب کا خطاب
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )حافظ آباد میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے اراضی معاون پراجیکٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویریاسین، اسسٹنٹ کمشنر نر جس خاتون جعفری ، ڈائریکٹر مانیٹرنگ رانا محمد شعیب ،ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز سید ابرار شاہ ،ڈپٹی ڈائریکٹر ضیغم عباس شاہ ، ڈپٹی ڈائریکٹر سفیان اسلم تھیم ، انچارج اراضی ریکارڈ سنٹر میڈم قمر انساء، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ جہانگزیب علی سمیت محکمہ ریونیو اور اراضی ریکارڈ سنٹر کے افسر تقریب میں شریک تھے ۔تقریب سے خطاب کر تے ہوئے ڈائریکٹر مانیٹرنگ رانا شعیب کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق عوام کی سہولت اور آسانی کے لیے اراضی معاون کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے تا کہ دور دراز سے شہری و دیہی علاقوں کے لوگ اپنے اراضی کی فردات و انتقالات و غیرہ اپنے قریبی اراضی معاون سنٹر سے حاصل کر سکیں۔ اس طرح انہیں اراضی ریکارڈ سنٹر آنے کی ضرورت نہیں ہو گی جس سے انکا قیمتی وقت بچ سکے گا اور انہیں یہ سہولیات اپنے قریبی اراضی معاون سنٹر سے ہی میسر ہو گی ۔انکاکہناتھا کہ حافظ آباد کے مختلف علاقوں میں اراضی معاون سنٹر کے لیے اب تک 35افراد نے رجسٹریشن کر ائی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کسی بھی اراضی معاون سنٹر کے بارے کرپشن ،بد عنوانی کی شکایات موصول ہوئیں تو انکی رجسٹریشن فوری طور پر معطل کر دی جائیں گی۔