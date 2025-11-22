حافظ آباد:ریلوے لائن فلائی اوور جلد مکمل کرنے کی ہدایت
ڈی سی کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا بھی دورہ ،علاج معالجہ ، صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے فلائی اوور سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں اور ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے فلائی اوور اور علی پورروڈ پر جاری ترقیاتی منصوبوں کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیااور متعلقہ افسر وں کو ترقیاتی منصوبے ، کوالٹی کے مطابق جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ۔ڈپٹی کمشنر نے بائی پاس ریلوے لائن فلائی اُوو ر کے منصوبے کا تفصیلی دورہ کیا جہاں انہوں نے فلائی اُوور کے تعمیراتی کام اور سٹر ک کی کارپٹنگ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ایکسین ہائی وے اسجد علی بھی ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسر وں کو ہدایت کر تے ہوئے کہا کہ حافظ آباد کے اس اہم عوامی ، فلاحی میگا پراجیکٹ کو معیار کے مطابق جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو ذرائع آمدو رفت کی بہتر اور آرام دہ سہولیات میسر آسکیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے علی پورروڈ کابھی دورہ کیا جہاں انہوں نے سٹر ک ، سیوریج نالے اور ٹف ٹائل پراجیکٹ کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اکرام اﷲ سند ھو بھی ساتھ تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے ایمر جنسی، میڈیسن سٹوراور دیگر شعبہ جات کا دورہ کر تے ہوئے وہاں مریضوں کو دستیاب علاج معالجہ کی سہولیات، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں اور انکے لواحقین سے بھی ملاقات کی اور ان سے طبی سہولیات کی فراہمی بارے فیڈ بیک بھی لیا۔