گلفام بریار کی جانب سے ضلع بھر کے نمبرداروں کا اجتماع
راہوالی( نمائندہ دنیا )ضلع بھر کے نمبرداران کے اعزاز میں گلفام بریار نمبردار نے چھڈیالہ خور میں واقع ڈیرہ پر ڈنر کا اہتمام کیا ۔
جس میں ضلع بھر کے نمبرداران ڈاکٹر ناصر محمود گورائیہ نمبردار ، سفیان ریاض وڑائچ ،چوہدری محمد انور نمبردار چوہدری محمد سلمان نمبردار ،رانا ظفر اقبال،رانا طارق محمود ،چوہدری سلیم اﷲ ورک نمبردار، عدنان ظفر نمبردارسمیت دیگران نے شرکت کی اس موقع پر منعقدہ اجلاس مل جل کر چلنے کا عہد کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز اور ڈی سی گوجرانوالہ کا نمبرادری نظام فعال کرنے پر شکریہ ادا کیا چونکہ نمبرداری نظام ہی حلقہ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرسکتا ہے ۔