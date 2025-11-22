ترقیاتی فنڈز میں کرپشن، کمیشن برداشت نہیں :شافع حسین
سبزی منڈی کی سڑک جلد تعمیر ہو گی :صوبائی وزیر ، انجمن آڑھتیاں کی حلف برداری
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)انجمن آڑھتیاں سبزی منڈی مراڑیاں بائی پاس گجرات کی تقریب حلف برداری ، صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے صدر حافظ صابر جاوید، چیئرمین مدثر چودھری، سرپرست اعلیٰ عاقب افتخار، مہر احسان الٰہی جنرل سیکرٹری ، ملک ساجد ریاض سینئر نائب صدر ، حاجی شبیر میریاں نائب صدر ،ندیم بٹ نائب صدر، مہر عدنان اشرف ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ، زین العابدین سیکرٹری نشرو اشاعت سے عہدوں کا حلف لیا۔ صوبائی وزیر شافع حسین کی آ مد پر آتش بازی کا مظاہرہ کیاگیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شافع حسین نے کہا کہ سبزی منڈی کی سڑک جلد تعمیر ہو گی ، گجرات میں لگنے والے ترقیاتی فنڈز میں کسی قسم کی کرپشن، کمیشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں میں 25 سے 30 فیصد ٹھیکیدار کمیشن دیں گے تو وہ کام بھی ٹھیک نہیں کریں گے اور ایسی گلیاں، سڑکیں 6 ماہ بھی نہیں چل سکیں گی کیونکہ ان میں ناقص میٹریل کا استعمال ہوتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سبزی منڈی کے تمام مسائل حل ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ سروس موڑ برج کی ایکسٹینشن منظور کروائی ہے وہ بہت جلد مکمل ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے سروس موڑ برج کی ایکسٹینشن کے فنڈز 15دن پہلے منظور کئے ہیں ،رحمن شہید روڈ کے فنڈز بھی 10 سے 15دن تک ریلیز ہوں گے ، سب سے پہلے سیوریج مکمل ہو گا ۔