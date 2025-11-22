صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کی جانب سے موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم

  • گوجرانوالہ
نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کی جانب سے موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس سیکٹر نارتھ تھری گوجرانوالہ میں تقریب کا انعقاد ۔

سیکٹر نارتھ تھری میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سیکٹر کمانڈر ایس پی فرخ رضا نے ٹیم کے ہمراہ موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ کی افادیت کے بارے میں بریفنگ دی اور ڈی آئی جی موٹروے پولیس و زونل کمانڈر (نارتھ زون) افضال احمد کوثر نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ بھی تقسیم کیے ، زونل کمانڈر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موٹر ویز پولیس کے موبائل یونٹس روزانہ کی بنیاد پر سرکاری و نجی تعلیمی اداروں میں بھی طالبعملوں کو ٹریفک قوانین اور ہیلمٹ کے متعلق آگاہی دے رہے ہیں۔ 

 

