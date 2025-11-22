چیف کمشنر ایف بی آر ڈاکٹر یاسمین فاطمہ کا دورہ گوجرانوالہ چیمبر
کسی بزنس مین پر ہراسانی نہیں چاہتی، ایمانداری سے 60 فیصد ٹیکس بھی قابل قبول
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)چیف کمشنر ایف بی آر ڈاکٹر یاسمین فاطمہ، کمشنر زون 1 محمد وقاص، کمشنر زون 2 ماجدچودھری اور ان کی ٹیم نے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کاروباری برادری کو درپیش مسائل سنے اور ایف بی آر کو درپیش کچھ معاملات پر بھی گفتگو کی۔ صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری علی ہمایوں بٹ، نائب صدر فیصل ستار مغل، سابق صدر و گروپ چیئرمین رانا ناصر، سابق صدر شیخ نسیم، سابق چیئرمین جی ڈی اے عامر رحمن، سابق سینئر نائب صدور حمیس گلزار و آفاق ایوب، سینئر ممبر غلام حسین جج، ایگزیکٹو ممبران اور دیگر چیمبر ممبران نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر علی ہمایوں بٹ نے کہا کہ چیمبر حکومت اور کاروباری طبقے کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے ، ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ٹیکس وصولی کے عمل میں ایف بی آر کی مدد بھی ہو اور کاروباری برادری کو بھی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ڈاکٹر یاسمین فاطمہ نے کہا کہ کسی بزنس مین پر ہراسانی نہیں چاہتی، ہم نے یہاں تک سہولت دی ہے کہ اگر کوئی 60 فیصد ایمانداری سے ٹیکس ادا کر دے تو یہ بھی قابلِ قبول ہے لیکن جب ہم نے ایکشن لیا تو لوگ 5 فیصد بھی جمع نہیں کر ا رہے تھے ، ہم چاہتے ہیں کہ بزنس بڑھے ، کسی کی فیکٹری بند نہ ہو کیونکہ معیشت اسی وقت مضبوط ہوگی جب ریونیو بہتر ہوگا۔