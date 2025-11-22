صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی سی ڈی کی کارروائیاں ،ڈکیتی و چوری کی وار داتوں میں کمی

  • گوجرانوالہ
قتل کی وارداتوں میں بھی خاطر خواہ کمی ،کئی خطرناک ڈکیت پولیس مقابلوں کے دوران ہلاک

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)شہر میں کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کی بھرپور اور مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق وارداتوں میں مجموعی طور پر 70 فیصد کمی واقع ہوئی ہے جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں قتل کی وارداتوں میں بھی خاطر خواہ کمی سامنے آئی جبکہ بڑی وارداتیں کرنے والے کئی خطرناک ڈکیت پولیس مقابلوں کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں جس سے جرائم پیشہ عناصر کے حوصلے پست ہوئے ہیں۔دوسری جانب ماہانہ موٹر سائیکل چوری اور چھیننے کی وارداتیں جو پہلے 170 کے قریب تھیں کم ہو کر 50 کے قریب رہ گئی ہیں ۔ اس کے علاوہ خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے ۔شہریوں نے امن و امان کی بہتر صورتحال پر پولیس اقدامات کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ایسے آپریشنز مستقل جاری رہیں گے تاکہ جرائم پیشہ عناصر کے حوصلے پست ہو سکیں۔

 

