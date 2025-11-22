سموگ کی روک تھام مشترکہ ذمہ داری :ڈپٹی کمشنر
این ایچ اے ضلعی انتظامیہ کو آن بورڈ لئے بغیر کہیں کھدائی نہیں کرے گا:نوید احمد
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا ہے کہ سموگ کی روک تھام مشترکہ ذمہ داری ہے ، گاڑیوں کا دھواں، انڈسٹریز سے نکلنے والا مہلک دھواں، کوڑا کرکٹ کو آگ لگانا، فصلوں کی باقیات کو جلانا، ترقیاتی سکیموں سے اٹھنے والی دھول، صفائی ستھرائی کی سرگرمیوں کے دوران اٹھنے والی دھول مٹی ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتے ہیں جو صحت اور ماحول دونوں کیلئے شدید خطرے کا سبب بن رہے ہیں۔ سموگ آلودگی کی روک تھام کیلئے عملی اقدامات میں مزید بہتری لانا ناگزیر ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے فضائی آلودگی و سموگ کی روک تھام کے سلسلہ میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر(ریونیو)شبیر حسین بٹ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر کے احکامات کی روشنی میں محکمہ تحفظ ماحولیات، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، ٹریفک پولیس، محکمہ زراعت توسیع، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آن گراؤنڈ انسدادِ سموگ اقدامات مزید تیز کر د ئیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ترقیاتی منصوبوں کے باعث اٹھنے والی دھول کی روک تھام کیلئے وقفے وقفے سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے جبکہ جی ڈبلیو ایم سی کی جانب سے مکینیکل سویپنگ اور روڈ واشنگ کی سرگرمیوں کو بھی مزید بڑھایا جارہا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ این ایچ اے ضلعی انتظامیہ کو آن بورڈ لئے بغیر کہیں کھدائی نہیں کرے گا، خلاف ورزی پر مشینری تحویل میں لے لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سموگ و دیگر کے پی آئیز کی مانیٹرنگ کیلئے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔