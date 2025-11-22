ریلوے پھاٹکوں کیساتھ گڑھے،ناہموار سطح اور تجاوزات کے باعث ٹریفک حادثات
کراسنگ کے بعض مقامات انتہائی کمزور ،گاڑیوں، رکشوں، موٹرسائیکل رکشوں کے ٹائر پھنس جاتے ہیں،چر خیوں کیساتھ راستہ تنگ ، رکشوں کے سٹینڈ اور پھلوں کی ریڑھیوں کے با عث گزرنا محال
گوجرانوالہ(نیوزرپورٹر)گوجرانوالہ میں پھاٹکوں کو اپ گریڈ نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی پھاٹکوں کی سطح ہموار کرنے کا منصوبہ شروع ہو سکا جس کے باعث اکثر پھاٹکوں کیساتھ گڑھے پڑھے ہوئے ہیں۔ گوجرانوالہ شہر کے اندر8 ریلوے پھاٹک ہیں ،بعض جگہوں پر کمزور اور انتہائی شکستہ پھاٹک ہیں جوکہ حادثات کا موجب بن رہے ہیں۔ ریلوے کراسنگ کے بعض مقامات انتہائی کمزور سطح کے حامل ہیں جس وجہ سے گاڑیوں، رکشوں، موٹرسائیکل رکشوں کے ٹائر ان میں پھنس جاتے ہیں جبکہ بعض جگہوں پر ٹریک سڑک سے اونچا ہونے کی وجہ سے ٹریفک پھنس جاتی ہے ۔متعدد بار ان پھاٹکوں کو ہموار کرنے کیلئے سرو ے کیا گیا لیکن اس پر عملدر آمد نہیں ہو سکا۔گڑھوں کو عارضی طور پر بھرا تو جاتا ہے لیکن وہ پھر خراب ہو جاتے ہیں جبکہ پھاٹک کے ساتھ قائم چرخیوں کے ساتھ راستہ بہت ہی تنگ ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے پریشانی کا سامنا رہتا ہے ۔پھاٹکوں کے ساتھ رکشہ سٹینڈ اور پھلوں کی ریڑھیاں لگی ہوتی ہیں ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فوری طور پر اصلاح کی جائے تاکہ حادثات سے محفوظ رہا جا سکے ۔