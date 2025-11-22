سیالکوٹ:گداگری کیخلاف نتیجہ خیز آپریشن کا حکم
بھکاریوں کے بھیس میں شرپسند عناصر دہشتگردی کی کارروائیاں کر سکتے ہیں،گداگر گینگز چلانے والے رنگ لیڈرز کو گرفتار کریں:ڈپٹی کمشنر کا خطاب
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کہا ہے کہ گداگری کیخلاف جامع آپریشن شروع کیا جائے اور ٹریفک پولیس، محکمہ سماجی بہبود اور پنجاب پولیس مشترکہ کاروائیاں کریں تاکہ اس لعنت کو ختم کیا جا سکے کیونکہ بھکاریوں کے بھیس میں شرپسند عناصر بھی موجود ہو سکتے ہیں جو دہشتگردی کی کارروائیاں کر سکتے ہیں ۔ انہوں کہا کہ ماہ اکتوبر کے دوران ضلع بھر میں 142 بھکاریوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ 19 ایف ائی آرز درج ہوئیں مگر خاطر خواہ نتائج کے حصول کیلئے ضروری ہے کہ گداگری کے خلاف نتیجہ خیز آپریشن کیا جائے ۔یہ بات انہوں نے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کی جس میں کرنل محمد عمیر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل)ایوب بخاری ، تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر معلقہ محکموں کے حکام موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کہا کہ پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس اور محکمہ سماجی بہبود مل کر گداگری میں ملوث گینگز کو چلانے والے رنگ لیڈرز کو گرفتار کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے ٹریفک پولیس کو ہدایت کی کہ وہ رجسٹریشن کے بغیر چلنے والے موٹر سائیکل رکشوں کے خلاف بھی کارروائی کریں کیونکہ یہ نہ صرف ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں بلکہ رجسٹریشن کے بغیر موٹر سائیکل رکشہ پر پھل اور سبزیاں بھی فروخت کیے جاتے ہیں جو سڑکوں پر تجاوزات میں ملوث پائے گئے ہیں۔