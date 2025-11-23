انسانی سمگلنگ، ویزا فراڈ،5 گرفتار
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے سمندر کے راستے مائیگرنٹ سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کر لیا جن میں محمد علی، آکاش علی، محمد شعیب، صداقت حسین اور شاہد رسول شامل ہیں،ملزموں کو گوجرانوالہ، گجرات اور منڈی بہا ئوالدین سے گرفتار کیا گیا، ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے نام پر کروڑوں روپے بٹورنے میں ملوث ہیں۔
