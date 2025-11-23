صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسانی سمگلنگ، ویزا فراڈ،5 گرفتار

  • گوجرانوالہ
انسانی سمگلنگ، ویزا فراڈ،5 گرفتار

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے سمندر کے راستے مائیگرنٹ سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کر لیا جن میں محمد علی، آکاش علی، محمد شعیب، صداقت حسین اور شاہد رسول شامل ہیں،ملزموں کو گوجرانوالہ، گجرات اور منڈی بہا ئوالدین سے گرفتار کیا گیا، ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے نام پر کروڑوں روپے بٹورنے میں ملوث ہیں۔

ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے سمندر کے راستے مائیگرنٹ سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کر لیا جن میں محمد علی، آکاش علی، محمد شعیب، صداقت حسین اور شاہد رسول شامل ہیں،ملزموں کو گوجرانوالہ، گجرات اور منڈی بہا ئوالدین سے گرفتار کیا گیا، ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے نام پر کروڑوں روپے بٹورنے میں ملوث ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گریکس کالونی میں جدید آر او پلانٹ کا افتتاح

برطانوی قونصلیٹ میں بادشاہ چارلس سوم کی سالگرہ کااستقبالیہ

تجاوزات کی مرتکب دکانیں سربمہر ہوں گی،کمشنر

محکمہ انجینئرنگ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس

پارکنگ مافیا کی شہریوں سے من مانی فیس وصولی

نوجوان کی گمشدگی،تفتیشی حکام سے جیوفینسنگ اور سی ڈی آر رپورٹ طلب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل