ڈرگ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی پر 19 کیسر عدالت بھجوانے کی منظوری
گوجرانوالہ( سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیرصدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا 156 واں اجلاس ، مجموعی طور پر 62 کیسز کی سماعت کی گئی 19 کیسز پر ڈرگ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزیوں پر مزید کارروائی کیلئے ڈرگ کورٹ کو بھجوانے کی منظوری دی گئی۔ 30 کیسز پر قانونی تقاضے پورے کرنے اور دوبارہ خلاف ورزی نہ دہرانے ، قوانین، ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد کی یقین دہانی پر تنبیہ جاری کی گئی۔
