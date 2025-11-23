صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈرگ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی پر 19 کیسر عدالت بھجوانے کی منظوری

  • گوجرانوالہ
ڈرگ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی پر 19 کیسر عدالت بھجوانے کی منظوری

گوجرانوالہ( سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیرصدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا 156 واں اجلاس ، مجموعی طور پر 62 کیسز کی سماعت کی گئی 19 کیسز پر ڈرگ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزیوں پر مزید کارروائی کیلئے ڈرگ کورٹ کو بھجوانے کی منظوری دی گئی۔ 30 کیسز پر قانونی تقاضے پورے کرنے اور دوبارہ خلاف ورزی نہ دہرانے ، قوانین، ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد کی یقین دہانی پر تنبیہ جاری کی گئی۔

ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیرصدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا 156 واں اجلاس ، مجموعی طور پر 62 کیسز کی سماعت کی گئی 19 کیسز پر ڈرگ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزیوں پر مزید کارروائی کیلئے ڈرگ کورٹ کو بھجوانے کی منظوری دی گئی۔ 30 کیسز پر قانونی تقاضے پورے کرنے اور دوبارہ خلاف ورزی نہ دہرانے ، قوانین، ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد کی یقین دہانی پر تنبیہ جاری کی گئی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گریکس کالونی میں جدید آر او پلانٹ کا افتتاح

برطانوی قونصلیٹ میں بادشاہ چارلس سوم کی سالگرہ کااستقبالیہ

تجاوزات کی مرتکب دکانیں سربمہر ہوں گی،کمشنر

محکمہ انجینئرنگ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس

پارکنگ مافیا کی شہریوں سے من مانی فیس وصولی

نوجوان کی گمشدگی،تفتیشی حکام سے جیوفینسنگ اور سی ڈی آر رپورٹ طلب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل