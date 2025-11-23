صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمر فاروق ہنجرا نے ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹوز کے عہدے کا چارج سنبھال لیا

  • گوجرانوالہ
عمر فاروق ہنجرا نے ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹوز کے عہدے کا چارج سنبھال لیا

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر،سٹاف رپورٹر)عمر فاروق ہنجرا نے ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹوز کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ تعیناتی کی خبر سامنے آتے ہی شہر کے سماجی، انتظامی اور عوامی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جبکہ ساتھی افسران، دوستوں اور معزز شخصیات کی طرف سے مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا۔

عمر فاروق ہنجرا نے ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹوز کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ تعیناتی کی خبر سامنے آتے ہی شہر کے سماجی، انتظامی اور عوامی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جبکہ ساتھی افسران، دوستوں اور معزز شخصیات کی طرف سے مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گریکس کالونی میں جدید آر او پلانٹ کا افتتاح

برطانوی قونصلیٹ میں بادشاہ چارلس سوم کی سالگرہ کااستقبالیہ

تجاوزات کی مرتکب دکانیں سربمہر ہوں گی،کمشنر

محکمہ انجینئرنگ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس

پارکنگ مافیا کی شہریوں سے من مانی فیس وصولی

نوجوان کی گمشدگی،تفتیشی حکام سے جیوفینسنگ اور سی ڈی آر رپورٹ طلب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل