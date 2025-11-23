عمر فاروق ہنجرا نے ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹوز کے عہدے کا چارج سنبھال لیا
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر،سٹاف رپورٹر)عمر فاروق ہنجرا نے ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹوز کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ تعیناتی کی خبر سامنے آتے ہی شہر کے سماجی، انتظامی اور عوامی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جبکہ ساتھی افسران، دوستوں اور معزز شخصیات کی طرف سے مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا۔
عمر فاروق ہنجرا نے ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹوز کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ تعیناتی کی خبر سامنے آتے ہی شہر کے سماجی، انتظامی اور عوامی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جبکہ ساتھی افسران، دوستوں اور معزز شخصیات کی طرف سے مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا۔