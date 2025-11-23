صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گکھڑمنڈی:نا معلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان زخمی

  • گوجرانوالہ
گکھڑمنڈی (نامہ نگار ) ڈیرے پر بیٹھے نوجوان کو فائرنگ کرکے شدید زخمی کر دیا ۔گکھڑ کے نواحی گاؤں چک پٹھان میں شہزاد جٹ اپنے ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کرکے شدید زخمی کردیا اور فرار ہو گئے ، پولیس تھانہ گکھڑ نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔

