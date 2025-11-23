صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:ون ڈش کی خلاف ورزی پر میرج ہالوں کو جرمانے

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ بندیال کی شادی ہالز میں اوقاتِ کار اور ون ڈش پالیسی پر سخت عمل درآمد کیلئے مؤثر کارروائیاں، 6 میرج ہالز اور مارکیز کو مجموعی طور پر 2 لاکھ 85 ہزار جرمانہ عائد کر دیا ، اسسٹنٹ کمشنر کا انکروچمنٹ عملہ کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف بھی آپریشن، د کانوں کے آگے پختہ تھڑ ے مسمار کرنے سمیت 20 تجاوز کنندگان کا سامان تحویل میں لے لیا گیا۔

