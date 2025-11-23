سمبڑیال:ون ڈش کی خلاف ورزی پر میرج ہالوں کو جرمانے
سمبڑیال(سٹی رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ بندیال کی شادی ہالز میں اوقاتِ کار اور ون ڈش پالیسی پر سخت عمل درآمد کیلئے مؤثر کارروائیاں، 6 میرج ہالز اور مارکیز کو مجموعی طور پر 2 لاکھ 85 ہزار جرمانہ عائد کر دیا ، اسسٹنٹ کمشنر کا انکروچمنٹ عملہ کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف بھی آپریشن، د کانوں کے آگے پختہ تھڑ ے مسمار کرنے سمیت 20 تجاوز کنندگان کا سامان تحویل میں لے لیا گیا۔
