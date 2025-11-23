بیگ پور، مجو چک اور تتلے عالی میں تجاوزات کیخلاف بھرپور آپریشن
نوشہرہ ورکاں،تتلے عالی (نمائندہ دنیا،نامہ نگار ) اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کی زیر نگرانی بیگ پور، مجو چک اور تتلے عالی میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا، بیگ پور میں سڑک اور نالے کے درمیان قائم تمام تجاوزات مکمل طور پر ختم کر دی گئیں جبکہ مجو چک اور تتلے عالی میں تاجروں کو ازخود تجاوزات ہٹانے کیلئے ایک دن کی مہلت دے دی گئی۔
