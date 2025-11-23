صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرپی او کی علی پور چٹھہ میں کھلی کچہری سوالات اور ویڈیوبنانے پر پابندی

  • گوجرانوالہ
علی پور چٹھہ(تحصیل رپورٹر )تھانہ علی پورچٹھہ میں ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ کی جانب سے منعقد کی گئی کھلی کچہری شہریوں کی محدود شرکت کے باعث مؤثر ثابت نہ ہوسکی۔ 110 دیہات پر مشتمل علاقے سے صرف3سائل درخواستیں پیش کرنے آئے جبکہ مقامی پولیس کی جانب سے سوالات اور ویڈیو ریکارڈنگ پر پابندی نے شرکا میں تشویش پیدا کر دی۔

