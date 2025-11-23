صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہاکی ٹورنا منٹ ، ڈی سی کالونی کلب اور سپر شاہین کلب کی جیت

  • گوجرانوالہ
ہاکی ٹورنا منٹ ، ڈی سی کالونی کلب اور سپر شاہین کلب کی جیت

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )چھٹے سالانہ آل پنجاب جے ڈبلیو ایس ہاکی ٹورنامنٹ کے چوتھے روز دو میچ کھیلے گئے جن میں ڈی سی کالونی ہاکی کلب گوجرانوالہ نے الشمس کامونکے کو 0-9 سے شکست دی جبکہ سپر شاہین ہاکی کلب شیخوپورہ نے سنسنی خیز سڈن ڈیتھ شوٹ آؤٹ میں ساجد پرنس ہاکی کلب سیالکوٹ کو 4-5 سے ہرایا ،فیلڈ میں میچ بغیر گول کے برابر رہا ۔

چھٹے سالانہ آل پنجاب جے ڈبلیو ایس ہاکی ٹورنامنٹ کے چوتھے روز دو میچ کھیلے گئے جن میں ڈی سی کالونی ہاکی کلب گوجرانوالہ نے الشمس کامونکے کو 0-9 سے شکست دی جبکہ سپر شاہین ہاکی کلب شیخوپورہ نے سنسنی خیز سڈن ڈیتھ شوٹ آؤٹ میں ساجد پرنس ہاکی کلب سیالکوٹ کو 4-5 سے ہرایا ،فیلڈ میں میچ بغیر گول کے برابر رہا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

درباری ماڈلنگ کیلئے واگزارا راضی پر پارکنگ سٹینڈ قائم

ڈبلیو ڈبلیو ایف کے فنڈز میں اضافے کا ایجنڈامؤخر

گورنر سے تھائی لینڈ کے سفیر کی ملاقات

کمشنر کا استنبول چوک تا سگیاں مختلف پوائنٹس کا دورہ

ریلوے سٹیشن کے اطراف کو ڈسٹ فری بنانے کی ہدایت

علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سموگ پرسیمینار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل