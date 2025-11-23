ہاکی ٹورنا منٹ ، ڈی سی کالونی کلب اور سپر شاہین کلب کی جیت
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )چھٹے سالانہ آل پنجاب جے ڈبلیو ایس ہاکی ٹورنامنٹ کے چوتھے روز دو میچ کھیلے گئے جن میں ڈی سی کالونی ہاکی کلب گوجرانوالہ نے الشمس کامونکے کو 0-9 سے شکست دی جبکہ سپر شاہین ہاکی کلب شیخوپورہ نے سنسنی خیز سڈن ڈیتھ شوٹ آؤٹ میں ساجد پرنس ہاکی کلب سیالکوٹ کو 4-5 سے ہرایا ،فیلڈ میں میچ بغیر گول کے برابر رہا ۔
چھٹے سالانہ آل پنجاب جے ڈبلیو ایس ہاکی ٹورنامنٹ کے چوتھے روز دو میچ کھیلے گئے جن میں ڈی سی کالونی ہاکی کلب گوجرانوالہ نے الشمس کامونکے کو 0-9 سے شکست دی جبکہ سپر شاہین ہاکی کلب شیخوپورہ نے سنسنی خیز سڈن ڈیتھ شوٹ آؤٹ میں ساجد پرنس ہاکی کلب سیالکوٹ کو 4-5 سے ہرایا ،فیلڈ میں میچ بغیر گول کے برابر رہا ۔