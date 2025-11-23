گورنر فیصل کریم کنڈی کی ضیا محی الدین کی والدہ کی وفات پر تعزیت
لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا )گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی کھاریاں اورلالہ موسیٰ آمد،ضلعی صدر پیپلز پارٹی ضیا محی الدین کی والدہ، ندیم اصغر کائرہ کی پھوپھو کی وفات پراظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ ایم این اے نور عالم خان، سابق وزیر آزاد کشمیر چودھری ریاض نے بھی فاتحہ خوانی کی ۔
