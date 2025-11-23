کمشنر گوجرانوالہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال ڈسکہ کا دورہ
ڈسکہ،سیالکوٹ (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال ڈسکہ کا دورہ کیاانہوں نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی بھی ہمراہ تھیں کمشنر نے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ، او پی ڈی اور دیگر وارڈز کا معائنہ کیا انہوں نے مریضوں سے ادویات کی دستیابی، علاج کے معیار اور طبی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا ،کمشنر نے ہسپتال میں صفائی ستھرائی اور مجموعی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔
اس کے علاوہ کمشنر نے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری بھی چیک کی اور ہسپتال انتظامیہ کو ہدایات جاری کیں کہ عوام کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے بعد ازاں کمشنر گوجرانوالہ نے قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول (کیو ڈی پی ایس) ڈسکہ کیمپس کا دورہ کیا، جہاں ادارے کی مکمل ری ویمپنگ اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کرلیا گیا ہے ، کمشنر نے ضلعی انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا اور طلبہ کے لیے بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنے پر زور دیا۔