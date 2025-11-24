حافظ آباد:سکولوں میں صفائی ستھرائی ،اساتذہ کیلئے ڈریس کوڈ لازم
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق حافظ آباد کے سرکاری سکولوں میں صفائی ستھرائی،رنگ و روغن،قومی ماڈلز کی تنصیب،اساتذہ کے ڈریس کوڈ،شجر کاری کے بہترین اقدامات کر کے سکولوں کو مثالی بنا دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے حافظ آباد کے سکولوں کی ویڈیوز اور تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکاونٹ پر اپلوڈ کر دی جبکہ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات اور سیکرٹری تعلیم نے سکولوں میں بہترین انتظامات کرنے پر ضلعی افسر وں کو شاباش بھی دی۔ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی ہدایات اور سی ای او ایجوکیشن محمد اکرم اشرف کی نگرانی ضلع بھر کے سکولوں کو بہترین رنگ وروغن،تزئین و آرائش،شجر کاری،دیدہ زیب قومی ماڈلز کی تیاری کے ساتھ خو بصورت بنا دیا ،مرد و خواتین اساتذہ کیلئے الگ الگ ڈریس کوڈ کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے ۔مرد اساتذہ کے لیے بلیک کوٹ یا ویسٹ کوٹ اور خواتین اساتذہ کیلئے بلیک گا ئون لازمی قرار دیا گیا ہے ۔
سی ای او ایجوکیشن اکرم اشرف نے بتایا کہ سکولوں میں بچوں کو روزانہ اسمبلی سیشن میں ڈینگی سے بچا ئو،ٹریفک قوانین پر عمل درآمد،ہیلمٹ کے استعمال اور سموگ سے بچا ئوکے لیے خصوصی لیکچر اور آگاہی دی جا رہی ہے ۔ سی ای او ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ نہ صرف شہری سکولوں بلکہ دیہی علاقوں کے سکول بھی خوبصورتی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں ۔