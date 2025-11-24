گوجرانوالہ سمیت صوبہ بھر کے سرکاری سکولوں میں ہیپی لرننگ آور نافذ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے گوجرانوالہ سمیت صوبہ بھر کے سرکاری سکولوں میں ہیپی لرننگ آور نافذ کرنے کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کردیا جس کے مطابق پرائمری بوائز اور گرلزسکولوں میں ہیپی لرننگ آور کے تحت سرگرمیاں کی جائیں گی۔
اس کے علاوہ مڈل، ہائی اور ہائیر سیکنڈری سکول جن کے ساتھ پرائمری حصہ اٹیچڈ ہے ، وہاں بھی ہیپی لرننگ آور نافذ کیا گیا ہے ۔ ہیپی لرننگ آور کے دوران طلبہ کو پڑھائی کے ساتھ گیمز، آرٹ، کہانیاں ، ڈرامے ، موٹیویشنل سٹڈی، ایکسر سائز ،یوگا اوردیگر ایکٹیویٹیز سکھائی جائیں گی۔