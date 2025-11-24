صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :گھوڑا چوک کے قریب فائر نگ سے خاتون زخمی

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد :گھوڑا چوک کے قریب فائر نگ سے خاتون زخمی

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار ) گھوڑا چوک کے قریب فائر نگ سے خاتون زخمی ہوگئی۔ خادم حسین کی بھتیجی عمارہ بی بی اور اسکی والدہ شمیم گھر میں بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک نامعلوم افراد نے فائرنگ کردی عمارہ بی بی کے دائیں بازو پر فائرلگا، جس سے وہ زخمی ہوگئی جسے ٹراما سنٹر منتقل کردیا گیا۔

گھوڑا چوک کے قریب فائر نگ سے خاتون زخمی ہوگئی۔ خادم حسین کی بھتیجی عمارہ بی بی اور اسکی والدہ شمیم گھر میں بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک نامعلوم افراد نے فائرنگ کردی عمارہ بی بی کے دائیں بازو پر فائرلگا، جس سے وہ زخمی ہوگئی جسے ٹراما سنٹر منتقل کردیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر