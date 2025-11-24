حافظ آباد :گھوڑا چوک کے قریب فائر نگ سے خاتون زخمی
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار ) گھوڑا چوک کے قریب فائر نگ سے خاتون زخمی ہوگئی۔ خادم حسین کی بھتیجی عمارہ بی بی اور اسکی والدہ شمیم گھر میں بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک نامعلوم افراد نے فائرنگ کردی عمارہ بی بی کے دائیں بازو پر فائرلگا، جس سے وہ زخمی ہوگئی جسے ٹراما سنٹر منتقل کردیا گیا۔
گھوڑا چوک کے قریب فائر نگ سے خاتون زخمی ہوگئی۔ خادم حسین کی بھتیجی عمارہ بی بی اور اسکی والدہ شمیم گھر میں بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک نامعلوم افراد نے فائرنگ کردی عمارہ بی بی کے دائیں بازو پر فائرلگا، جس سے وہ زخمی ہوگئی جسے ٹراما سنٹر منتقل کردیا گیا۔