گندم کی زیادہ پیداوار کے حصول کیلئے فارمرز ٹریننگ پروگرام

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت( توسیع)تحصیل گوجرانوالہ کی طرف سے موضع اروپ اور ونیہ والہ مرکز تحصیل و ضلع گوجرانوالہ میں فصل گندم کی زیادہ پیداوار کے حصول کیلئے فارمرز ٹریننگ پروگرام فیز سیکنڈ اورزیادہ گندم آگاؤمہم کے سلسلہ میں پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔

اس موقع پر اعظم مغل پرنسپل ایگریکلچر آفیسر/اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع)نے کہا کہ حکومت کاشتکاروں اور زمینداروں کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ، ملک کو زرعی لحاظ سے خود کفیل بنانے کیلئے اور گندم کی پیداوار میں اضافہ کیلئے کسان وزمیندار محکمہ زراعت توسیع کی ہدایات پر عمل کریں۔ 

 

