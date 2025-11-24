کوڑا بروقت نہ اٹھانے پر 4 کمپنیوں کو ساڑھے 3 کروڑ جرمانہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے گوجرانوالہ ڈویژن کے 5اضلاع میں صفائی ستھرائی اور کوڑاکرکٹ بروقت نہ اٹھانے اور عوامی شکایات کو حل نہ کرنے پر 4 کمپنیوں کو ساڑھے تین کروڑ روپے کے جرمانے عائد کرد ئیے جبکہ افسر وں ،ملازمین کووارننگ جاری کردی ۔
گوجرانوالہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے انتظامی امورکے لحاظ سے 5اضلاع گوجرانوالہ ،حافظ آباد،وزیرا ٓباد ،منڈی بہاؤالدین،گجرات میں 13 ہزار سے زائد افسر ،ملازمین ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی وستھرائی اورکوڑاکرکٹ کو تلف کرنے کیلئے آپریشن کررہے ہیں اورآؤٹ سورس کرکے 4کمپنیوں کو ٹھیکہ دے دیاگیا۔
سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گوجرانوالہ ڈویژن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرحان مجتبیٰ خان نے بتایا کہ عوامی شکایات کے پیش نظر ناقص کارکردگی دکھانے پر 4کمپنیوں کو3 کروڑ50 لاکھ روپے جرمانے عائد کئے گئے اور اس کے علاو ہ غفلت کے مرتکب افسروں ،ملازمین کو وارننگ دی گئی ہے صفائی وستھرائی کے معاملہ پرکسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی، پانچوں اضلاع میں ستھرا پنجاب کے تحت جاری مہم کی نگرانی روزانہ کی بنیادوں پرکی جارہی ہے ، ہزاروں شکایات کوحل کرکے ان کی دوبارہ تصدیق بھی کی جاتی ہے اگر مزید کوئی ناقص کارکردگی کے شواہد ملے توکمپنیوں کومزید جرمانے عائد کئے جائیں گے ۔