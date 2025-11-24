سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان کو واسا کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ایم ڈی واسا گوجرانوالہ اکرام اللہ نے وزیراعلیٰ پنجاب کے ڈویلپمنٹ پیکیج پر سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان کو بریفنگ دی۔ بریفنگ کے دوران شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں، سیوریج و واٹر سپلائی سسٹم کی بہتری اور عوامی سہولیات میں اضافے سے متعلق مختلف نکات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایم ڈی واسا نے بتایا کہ ڈویلپمنٹ پیکیج کے تحت متعدد علاقوں میں سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن، واٹر سپلائی لائنوں کی بحالی اور نئے منصوبوں پر عملدرآمد تیزی سے جاری ہے ۔ چیئرمین واسا نے جاری منصوبوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی کام شفافیت کے ساتھ مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے ۔