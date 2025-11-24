صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سلمانی ویلفیئر سوسائٹی گوجرانوالہ کے عہدیداروں کا انتخاب

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )سلمانی ویلفیئر سوسائٹی گوجرانوالہ کے اجلاس میں متفقہ طور پر تنویر احمد جنجوعہ کو صدر، عابد علی جٹھول چیئر مین، عاصم جاوید بٹ جنرل سیکرٹری، شبیر احمد کھوکھرسرپرست اعلیٰ،خالد محمود گھمن نائب صدر،محمد زبیر بھٹی کو نائب صدر ،وائس چیئرمین چاند خالد ،رابط سیکرٹری محمد اقبال ،سرپرست محمد سلیم جٹھول ، سیکرٹری انفارمیشن محمد وسیم جٹھول کو منتخب کرلیا گیا ۔

