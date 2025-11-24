منشیات فروش گرفتار ، 21 کلو چرس اور افیون برآ مد
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ صدروزیرآباد پولیس نے بین الاضلاعی منشیات فروش عمران خا ن کو گرفتار کر کے 21کلو80 گرام چرس اور1کلو 200گرام افیون جبکہ منشیات کی سپلائی کے لئے استعمال ہونے والی موٹرسائیکل برآمد کر لی ۔ملزم نے دورانِ تفتیش انکشاف کیا کہ وہ سہیل عرف گوگے خان کی چرس کو سپلائی کرتا ہے جس کے عوض اسے 10فیصد کمیشن ملتا ہے ۔
