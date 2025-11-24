صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:جانوروں کا جھگڑا ،ڈنڈے اور کسی سے ایک قتل

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ، نامہ نگار)حافظ آباد کے گاؤں ٹھٹھہ کھرلاں میں جانوروں کے لین دین کے جھگڑے پر ایک شخص کو ڈنڈے اورکسی کے وارکرکے قتل کردیا گیا جس پر پولیس نے تین ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 منیر احمد کی جانب سے درج کروائی گئی ایف آئی آر کے مطابق اسکے بھائی شبیر کا چند روز قبل بشیر مہدی سکنہ بھون خورد اور محمد افضل سکنہ ٹھٹھہ کھرلاں سے جانوروں کے لین دین پر جھگڑا ہوا جس پر ملزموں نے شبیر کو کسی اور ڈنڈے کے وارکرکے قتل کردیا جس پر پولیس تھانہ صدر نے تین ملزموں بشیر، محمد افضل اور عدیل افضل کے خلاف قتل کے الزام میں مقدمہ درج کرلیا۔

