نوجوان نسل منزل کا تعین کر کے جدو جہد کا آغاز کرے :مقررین
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر،نیوز رپورٹر)نوجوان نسل منزل کا تعین کر کے جدو جہد کا آغاز کرے اور مثبت طرز عمل کو اپناتے ہوئے آگے بڑھے تو کامیابی مقدر ہوگی کیونکہ کسی کو کوسنے یا مایوسی کا اظہار کرنے سے معاشرے میں کبھی بہتری کی امید اجاگر نہیں ہو گی ۔ان خیالات کا اظہار افکارتازہ Think Festکے پلیٹ فارم پر مختلف شعبہ ہا ئے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کیا۔
پروگرام کا اہتمام پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس گوجرانوالہ میں کیا گیا۔ تھنک فاسٹ کے بانی ڈاکٹر یعقوب بنگش نے پروگرام کے اغرا ض و مقاصد بیان کئے ۔ ڈاکٹر ترنجیت سنگھ بوٹالیہ اور ڈاکٹر توحید چٹھہ نے پنجابی پر گفتگو کی ۔انوائرمنٹ لائر ڈاکٹررافع عالم، کلائی میٹ لا اینڈ پالیسی سپیشلسٹ ڈاکٹرسارہ حیات لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے ڈاکٹر اقصیٰ شبیر اور ڈاکٹرملیحہ ستار نے موسمیاتی تبدیلیوں سے رونما ہونے والے مسائل پر روشنی ڈالی اور مستقبل میں پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کیا اور سدباب کیلئے تجاویز دیں۔سٹاک ہوم یونیورسٹی ڈنمارک سے آئے ممتاز سکالر ڈاکٹراشتیاق احمد اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی ڈاکٹر خولہ چیمہ نے پاک و ہند کے بٹوارہ کے تاریخی پہلو ؤں پر گفتگو کی جس کو حاضرین نے بے حد سراہا۔ سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر نے کہا نوجوان نسل کو حقیقت پسندانہ طرز عمل اور سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا سیاسی،سماجی اور معاشی میکانزم بنانا ہوگا۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پنجاب کالجز شہزاد رفیق نے تمام معزز مہمانوں کو سوینئر د ئیے ۔