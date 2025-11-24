سٹی ٹریفک پولیس نے ون ویلرز کیلئے شکنجہ تیار کر لیا
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)سٹی ٹریفک پولیس نے ون ویلرز کیلئے شکنجہ تیار کر لیا ،شہر کی مختلف سڑکوں پر وارڈنز کی ٹیمیں تعینات کر دی گئیں جبکہ جی ٹی روڈ پر مؤثر کریک ڈاؤن کیا گیا جس کے دوران ون ویلنگ میں ملوث 6 موٹر سائیکل سواروں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ۔
ٹریفک پولیس کے مطابق ون ویلنگ نہ صرف ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ قیمتی انسانی جانوں کیلئے بھی شدید خطرہ بنتی جا رہی ہے ۔ کارروائی کے دوران پکڑے گئے نوجوانوں کی موٹر سائیکلیں بھی تحویل میں لے لی گئیں جبکہ ان کے والدین کو بھی طلب کرکے بریفنگ دی گئی۔سی ٹی او عائشہ بٹ نے کہا کہ ون ویلنگ کھیل نہیں بلکہ ایک مہلک عمل ہے جو لمحوں میں زندگی چھین لیتا ہے ۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں پر بھرپور نظر رکھیں اور انہیں ایسے خطرناک کھیل سے دور رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ، اس لیے ون ویلنگ کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے ۔ شہر کے مختلف مین پوائنٹس، جی ٹی روڈسیٹلائٹ ٹا ئون ، جناح روڈ،کنگنی والا اور دیگر اہم مقامات پر خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں جو مسلسل نگرانی کر رہی ہیں جبکہ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے بھی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔