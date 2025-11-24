تتلے عالی :لڑائی جھگڑے کے واقعات میں خاتون سمیت4افراد زخمی
تتلے عالی(نامہ نگار )لڑائی جھگڑے کے واقعات میں خاتون سمیت4افراد زخمی ہو گئے ۔نواحی گاؤں ماڑی خورد میں اکرم،ریحان وغیرہ نے گھر میں داخل ہوکر تنویر اس کے بیٹے فیضان اور بھابھی خالدہ کو شدید زخمی کر دیا، ماڑی بھنڈراں میں یوسف نے نذیر کو لہولہان کر دیا۔
لڑائی جھگڑے کے واقعات میں خاتون سمیت4افراد زخمی ہو گئے ۔نواحی گاؤں ماڑی خورد میں اکرم،ریحان وغیرہ نے گھر میں داخل ہوکر تنویر اس کے بیٹے فیضان اور بھابھی خالدہ کو شدید زخمی کر دیا، ماڑی بھنڈراں میں یوسف نے نذیر کو لہولہان کر دیا۔