حافظ آباد:فائرنگ سے عالم دین کا بیٹا شدید زخمی

حافظ آباد:فائرنگ سے عالم دین کا بیٹا شدید زخمی

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دُنیا )کالیکی میں نا معلوم افراد کی فائرنگ سے مولانا منشا الحق مرحوم کا بیٹا شدید زخمی ہوگیا۔ بلاول کالیکی منڈی کے میرج ہال میں تقریب میں موجود تھا کہ دونامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آئے اور فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں بلا ول شدید زخمی ہوگیا جبکہ ملزم فرار ہوگئے ۔ ریسکیو ٹیم نے بلاول کو تشویشناک حالت میں ٹراما سنٹر منتقل کردیا ۔

