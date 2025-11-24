ناقص کارکر دگی پر معطل گیپکو افسر نئی سب ڈویژنوں میں تعینات
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکوحکام نے ناقص کارکردگی پرمعطل کئے گئے افسر وں کودوبارہ نئی سب ڈویژنوں کے ایس ڈی اوزتعینات کردیا ایک ماہ قبل گیپکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے ناقص کارکردگی پر گیپکوسٹی سرکل کے 5ایس ڈ ی اوزکو معطل کردیااورانہیں ہیڈکوارٹرزرپورٹ کرنے کی ہدایت کردی جن میں ایس ڈی او ایمن آباد حفیظ،ایس ڈی او قلعہ دیدار سنگھ صالح کلور ،ایس ڈی او پپناکھہ عبد الرحیم،ایس ڈی او چند داقلعہ خالد تنویر اور ایس ڈی او وحدت کالونی عبد الکریم شامل تھے جنہیں ایک ماہ قبل معطل کیا گیااور گزشتہ روز اچانک ان افسر وں کوبحال کرتے ہوئے من پسند علاقو ں میں ایس ڈی اوز کی سیٹوں پرتعینات کردیاگیا۔
گیپکو اتھارٹی کے نئے تقرری احکامات کے تحت محمدحفیظ کو سٹی سب ڈویژن گوجرانوالہ کاایس ڈی او،عبد الرحیم کو واہنڈو سب ڈویژن کامونکی کا ایس ڈی او صالح کلور کوپپناکہ سب ڈویژن،عبد الکریم کوسول لائن سب ڈویژن ایس ڈی او تعینات کردیاگیاجس پر گیپکوکے افسر اورملازمین حیران رہ گئے ۔