تتلے عالی :اشتہاری مجرم کو پناہ دینے پر بھائی کیخلاف مقدمہ
تتلے عالی(نامہ نگار )اشتہاری مجرم کو پناہ دینے پر بھائی کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تتلے عالی پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ چوری کے مقدمہ میں2سال سے اشتہاری مجرم بابر علی سکنہ مرالی والہ اپنے بھائی عرفان کے ہمراہ مقامی ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے ،پولیس موقع پر پہنچی تو دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے ۔
