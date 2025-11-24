صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :اشتہاری مجرم کو پناہ دینے پر بھائی کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :اشتہاری مجرم کو پناہ دینے پر بھائی کیخلاف مقدمہ

تتلے عالی(نامہ نگار )اشتہاری مجرم کو پناہ دینے پر بھائی کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تتلے عالی پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ چوری کے مقدمہ میں2سال سے اشتہاری مجرم بابر علی سکنہ مرالی والہ اپنے بھائی عرفان کے ہمراہ مقامی ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے ،پولیس موقع پر پہنچی تو دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے ۔

اشتہاری مجرم کو پناہ دینے پر بھائی کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تتلے عالی پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ چوری کے مقدمہ میں2سال سے اشتہاری مجرم بابر علی سکنہ مرالی والہ اپنے بھائی عرفان کے ہمراہ مقامی ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے ،پولیس موقع پر پہنچی تو دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر