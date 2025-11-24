صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھالیہ:بس اور ٹرک میں تصادم ڈرائیور جاں بحق ، 8 افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
پھالیہ:بس اور ٹرک میں تصادم ڈرائیور جاں بحق ، 8 افراد زخمی

پھالیہ (نامہ نگار)مانو چک کے قریب مسافر بس اور ٹرک میں تصادم، ڈرائیور جاں بحق جبکہ 8 افراد شدید زخمی ہوگئے ۔ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔زخمی مسافروں میں شہناز،عذرا،صفیہ، حبیبہ، اسد،عمران،بابر اور نواز شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور ٹرک کے بریک فیل ہونے کے دوران پیش آیا۔

مانو چک کے قریب مسافر بس اور ٹرک میں تصادم، ڈرائیور جاں بحق جبکہ 8 افراد شدید زخمی ہوگئے ۔ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔زخمی مسافروں میں شہناز،عذرا،صفیہ، حبیبہ، اسد،عمران،بابر اور نواز شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور ٹرک کے بریک فیل ہونے کے دوران پیش آیا۔

 

