رضائی،کمبل اور گرم کپڑوں کی قیمتوں میں اضافہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی رضائی،کمبل اور گرم کپڑوں کی مانگ بڑھ گئی جبکہ دکانداروں نے بھی قیمتوں میں بھی اضافہ کردیا۔مارکیٹوں اور لنڈا بازاروں میں رش لگ گیا۔
موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی مختلف کمپنیوں کی بنی بنائی رضائیوں،کمبلوں اور گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے ان کی خریداری کیلئے شہریوں نے بڑی تعداد میں بازاروں ‘مارکیٹوں اور لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا۔ گرم کپڑوں کی خریداری بڑھنے پردکانداروں نے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ۔ اوپن مارکیٹ اور لندا بازاروں میں سویٹر‘ کوٹ‘جیکٹ ‘ٹوپیوں ‘دستانوں سمیت دیگر اشیا کی قیمتوں میں40سے 60فیصد،رضائی اور کمبل میں50فیصد تک اضافہ کر دیا گیاہے ۔