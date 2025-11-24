صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رضائی،کمبل اور گرم کپڑوں کی قیمتوں میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
رضائی،کمبل اور گرم کپڑوں کی قیمتوں میں اضافہ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی رضائی،کمبل اور گرم کپڑوں کی مانگ بڑھ گئی جبکہ دکانداروں نے بھی قیمتوں میں بھی اضافہ کردیا۔مارکیٹوں اور لنڈا بازاروں میں رش لگ گیا۔

موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی مختلف کمپنیوں کی بنی بنائی رضائیوں،کمبلوں اور گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے ان کی خریداری کیلئے شہریوں نے بڑی تعداد میں بازاروں ‘مارکیٹوں اور لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا۔ گرم کپڑوں کی خریداری بڑھنے پردکانداروں نے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ۔ اوپن مارکیٹ اور لندا بازاروں میں سویٹر‘ کوٹ‘جیکٹ ‘ٹوپیوں ‘دستانوں سمیت دیگر اشیا کی قیمتوں میں40سے 60فیصد،رضائی اور کمبل میں50فیصد تک اضافہ کر دیا گیاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر