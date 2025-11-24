صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :پیرا فورس بااثر افراد کی ریڑھیاں ہٹانے میں ناکام

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :پیرا فورس بااثر افراد کی ریڑھیاں ہٹانے میں ناکام

موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ میں پیرا فورس اور دکانداروں میں ٹھن گئی، سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر سڑک پرلگی ریڑھیوں کو ہٹانے تک سامان شٹر کے اندرنہ کرنے کافیصلہ، میلاد چوک ڈسکہ پرواقع نجی بینک کے سامنے دوسری اطراف سڑ ک پر سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر سبزی اور فروٹ کی ریڑھیاں لگی ہوئی ہیں ، پیرا فورس ڈسکہ ان ریڑھیوں جو سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پرسڑک پر لگی ہیں ان کو ہٹانے میں ناکام ہے اور د کانداروں کو روزانہ وارننگ دی جارہی ہے کہ وہ اپنا سامان شٹر کے اندر کریں جس پر دکاندار اور پیرا فورس میں ٹھن گئی ہے ۔

 دکانداروں کاکہنا ہے کہ پیرا فورس پہلے جو دو ریڑھیاں میلاد چوک ڈسکہ پرواقع نجی بینک کے سامنے سڑک کے دوسری اطراف پر لگی ہیں پہلے انہیں ہٹائے پھر ہم بھی اپنا سامان شٹر کے اندر کرلینگے ان دو ریڑھیوں کے مالکان کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے اس وجہ سے ان کیخلاف پیرا فورس کارروائی نہیں کررہی جن کے پاس سیاسی سفارش نہیں ان کیخلاف پیرا فورس روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کرنے کیلئے چل پڑتی ہے ۔ شہریوں اور دکانداروں نے وزیراعلیٰ پنجاب ’کمشنر گوجرانوالہ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر