ڈسکہ :پیرا فورس بااثر افراد کی ریڑھیاں ہٹانے میں ناکام
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ میں پیرا فورس اور دکانداروں میں ٹھن گئی، سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر سڑک پرلگی ریڑھیوں کو ہٹانے تک سامان شٹر کے اندرنہ کرنے کافیصلہ، میلاد چوک ڈسکہ پرواقع نجی بینک کے سامنے دوسری اطراف سڑ ک پر سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر سبزی اور فروٹ کی ریڑھیاں لگی ہوئی ہیں ، پیرا فورس ڈسکہ ان ریڑھیوں جو سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پرسڑک پر لگی ہیں ان کو ہٹانے میں ناکام ہے اور د کانداروں کو روزانہ وارننگ دی جارہی ہے کہ وہ اپنا سامان شٹر کے اندر کریں جس پر دکاندار اور پیرا فورس میں ٹھن گئی ہے ۔
دکانداروں کاکہنا ہے کہ پیرا فورس پہلے جو دو ریڑھیاں میلاد چوک ڈسکہ پرواقع نجی بینک کے سامنے سڑک کے دوسری اطراف پر لگی ہیں پہلے انہیں ہٹائے پھر ہم بھی اپنا سامان شٹر کے اندر کرلینگے ان دو ریڑھیوں کے مالکان کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے اس وجہ سے ان کیخلاف پیرا فورس کارروائی نہیں کررہی جن کے پاس سیاسی سفارش نہیں ان کیخلاف پیرا فورس روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کرنے کیلئے چل پڑتی ہے ۔ شہریوں اور دکانداروں نے وزیراعلیٰ پنجاب ’کمشنر گوجرانوالہ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔