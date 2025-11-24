ڈپٹی کمشنر کا پنڈی بھٹیاں ، جلالپور بھٹیاں کا دورہ ، صفائی کا جائزہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی فلاحی اقدامات اور عوام کو بہتر سروسز کی فراہمی کے سلسلہ میں پنڈی بھٹیاں اور جلاپور بھٹیاں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے صفائی ستھرائی،تجاوزات کے خاتمہ،شجر کاری،تزئین و آرآئش سمیت دیگر کاماں کا جائزہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر نے ہسپتالوں کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولیات،ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ چیف منسٹر پبلک انیشٹیو پروگرام کے تحت عوام کو بہتر سروسز کی فراہمی،اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔وزیر اعلیٰ کے عوا می فلاحی اقدامات صفائی ستھرائی،تجاوزات کا خاتمہ،عوامی مقامات کی تزئین و آرائش،سڑکو ں پر لائن مارکنگ،شجر کاری سمیت دیگر علاقائی تعمیر و ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کیلئے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے جلاپور بھٹیاں اور پنڈی بھٹیاں کا تفصیلی دورہ کیا جہاں انہوں نے مختلف شاہراوں،
بازاروں،عوامی مقامات کا پیدل دورہ کرتے ہوئے بالخصوص صفائی ستھرائی،بیوٹی فکیشن،شجر کاری اور تجاوزات کے خاتمہ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے مریم نواز ہسپتال جلاپور بھٹیاں کے دورہ کے موقعہ پر مریضوں کو دستیاب علاج معالجہ،مفت ادویات کی فراہمی سمیت دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے علی پور روڈ کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے سڑک،سیوریج نالے اور ٹف ٹائل کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔