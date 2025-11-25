4بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار، 8کلو ہیروئین برآ مد
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2بدنام زمانہ منشیات فروشوں سمیت ناجائزاسلحہ رکھنے والے کل 4ملز موں کو گرفتار کرکے۔۔۔
ان کے قبضہ سے 8کلو 80گرام ہیروئن اورناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے قبضہ سے اسلحہ برآمد کر لیا ہے ۔ ایس ایچ اوتھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن انسپکٹر عرفان منور نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم محبت مسیح کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 6کلو 600گرام ہیروئن اورملزم شارون کے قبضہ سے 1کلو 480گرام ہیروئن برآمد جبکہ ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم محمد جنید اورملزم سدیم کے قبضہ سے اسلحہ برآمد کرلیا ہے ۔دوران تفتیش منشیات فروشوں نے انکشاف کیا کہ وہ دوسرے اضلاع سے منشیات لاتے اورضلع بھر میں فروخت کرتے تھے ۔