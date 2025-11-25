صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راجہ پھاٹک، اولڈ جی ٹی روڈ گرین بیلٹ پر شجرکاری مہم کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )انجمن تاجران ریلوے روڈ گجرات کی جانب سے جی ٹی روڈ گرین بیلٹ پر جاری شجرکاری مہم میں حصہ لے کر مختلف اقسام کے سینکڑوں پودے لگائے۔

 اس موقع پر صدر انجمن تاجران شیخ انصر محمود قذافی، جنرل سیکرٹری چودھری طارق محمود چیمہ، سرپرست اعلیٰ شکیل افضل بھٹی، چیئرمین محمد علی مغل، سیکرٹری اطلاعات میاں ظہیر عباس، نائب صدور رانا احمد رضا، طیب تنویر، حافظ حسنین، ظہیر اسلم، خیام عمر اور پریس سیکرٹری حافظ محمد عبدالرحمن جامی نے بھرپور شرکت کی۔

