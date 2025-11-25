لائوڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی 11 ملزموں کیخلاف مقدمہ درج
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)وال چیکنگ اور لائوڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر 11ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
سمبڑیال کے علاقہ تھانہ بیگووالہ پولیس نے لوڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کر نے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے رکشوں ، ریڑھی پر لوڈ اسپیکر لگا کر سبزی فروٹ فروخت کرنے والے ریڑھی بانوں ،وال چیکنگ کرنے والے 11ملز موں جبار بیگ ولد مرزا محمد اصغر سکنہ جھمٹ ، ابوبکر ولد محمد نواز چک ککا، طیب ولد غلام محمد سکنہ چک ککا ، محمد عثمان ولد محمد افضل جھمٹ، ثمر سبحانی ولد سردارعلی ، اڈا بیگووالہ ، حیدر علی ولد محمد عباس سکنہ امریک پورہ کے خلا ف الگ الگ مقدمات درج کرلیے ہیں۔