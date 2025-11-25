صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاولوں سے بھری بوریوں تلے دب کر مزدور جاں بحق

  • گوجرانوالہ
کامونکے(نامہ نگار)چاولوں سے بھری بوریوں تلے دب کر مزدور جان بحق ہوگیا۔ سادھوکی کے قریب رائس ملز میں تیس سالہ محمد اسلام گذشتہ رات کام کررہا تھا کہ اس دوران چاولوں سے بھری بوریاں اچانک اُسکے اُوپر آگری جس کے نیچے دب کر محمد اسلام موقع پر ہی دم توڑ گیا۔

