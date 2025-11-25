سیالکوٹ: غیر قانونی یورپ روانگی ناکام، 9 مسافر آف لوڈ
تصور ، صدیق، بابر ، سلیم، اخلاق، مکرب الحسن، محمد طلحہ، عمران اور عثمان شامل
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)ایف آئی اے امیگریشن نے وزٹ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 9 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا۔مشکوک قرار دیے گئے مسافروں میں تصور عباس، محمد صدیق، بابر حسین، محمد سلیم، اخلاق احمد، مکرب الحسن، محمد طلحہ، عمران سکندر اور عثمان علی شامل ہیں۔ ان کا تعلق فیصل آباد، گجرات، سیالکوٹ، شیخوپورہ اور ناروال سے ہے ۔مسافر فلائٹ نمبر FZ316 کے ذریعے وزٹ ویزے پر دبئی سے افریقی ملک جبوتی جا رہے تھے ، جہاں سے ان کا منصوبہ تھا کہ وہ لیبیا اور پھر غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ روانہ ہوں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافروں نے ایجنٹ کے ذریعے فی کس 42 لاکھ روپے کی رقم میں یہ منصوبہ طے کیا تھا۔مسافروں کو بعد ازاں مزید قانونی کارروائی کے لیے کمپوزٹ سرکل گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا۔