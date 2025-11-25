منڈیکی گورائیہ:ون ڈش اور وقت کی پابندی کی خلاف ورزی
باراتوں کے دوران آتشبازی کا سلسلہ بھی جاری ،شہریوں کا سخت کارروائی کا مطالبہ
منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار )ڈسکہ اور گرد و نواح میں مارکیوں اور شادی ہالز نے انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث ون ڈش اور وقت کی پابندی کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ علاقہ میں باراتوں کے دوران آتش بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے ، جس پر شہریوں نے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔مقامی مارکیوں، شادی ہالز اور میرج گارڈنز میں مہمانوں کی تواضع کے لیے ایک سے زائد کھانے تیار کیے جانے لگے ہیں، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے میرج فنکشن ایکٹ پر عملدرآمد کروانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ مقررہ وقت کی پابندی بھی نظر انداز کی جا رہی ہے اور تقریبات اکثر شب 10 بجے کے بجائے رات گئے تک جاری رہتی ہیں، جس سے غریب اور سفید پوش والدین مشکلات کا شکار ہیں۔شہریوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ آتش بازی پر پابندی کا خیال نہیں رکھا جاتا اور کئی باراتوں میں اسلحے کی نمائش اور فائرنگ کی جاتی ہے ۔ شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتظامیہ ون ڈش اور وقت کی پابندی نہ کرنے والے مارکی اور شادی ہال مالکان کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کرے ۔