سیالکوٹ: ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی غفلت ، شہری مشکلات کا شکار
گلی محلوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ، لو گ بیمار یوں میں مبتلا ہو نے لگے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آفیسران اور عملہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ گلی محلوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس سے بدبو اور تعفن پھیلنے کے باعث علاقہ مکین ملیریا، ہیضہ، ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔نالیوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے متعدد علاقوں میں سیوریج کا گندا پانی گلیوں میں کھڑا ہے ، جس سے بچوں، خواتین اور بزرگوں کی آمدورفت متاثر ہو رہی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کوڑا کرکٹ اور سیوریج کی بدبو سے تعفن پھیل رہا ہے ، جبکہ متعدد بار شکایات کے باوجود انتظامیہ کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صوبائی وزیر بلدیات سے مطالبہ کیا ہے کہ سیالکوٹ کی یونین کونسلوں کا ہنگامی بنیادوں پر دورہ کیا جائے اور غفلت و لاپرواہی برتنے والے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آفیسران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔