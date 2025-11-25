مومن محمد ابرار لون کی کیمبرج آؤٹ سٹینڈنگ لرنر ایوارڈز میں 2 کامیابیاں
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ہونہار طالب علم مومن محمد ابرار لون نے کیمبرج آؤٹ سٹینڈنگ لرنر ایوارڈز 2025ء میں دو عالمی ڈسٹنکشنز حاصل کرلیں۔۔۔
مومن لون نے اکاؤنٹنگ اور بزنس سٹڈیز میں دنیا بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کرکے ملک کا نام روشن کیا ایوارڈز دینے کی تقریب میں کنٹری ڈائریکٹر کیمبرج پاکستان ازما یوسف، پنجاب کے سیکرٹری تعلیم خالد نظیر وٹو، اور برٹش کونسل امتحانات کی ڈائریکٹر امیندا اِنگرام نے مومن لون کو یہ اعزازات پیش کیے اور ان کی کارکردگی کو سراہا ۔