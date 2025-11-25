صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ:چیف ایگزیکٹو ہیلتھ کا اچانک دورہ، صحت مراکز کا جائزہ

ہسپتالوں میں صفائی ستھرائی، شجرکاری اور گرین بیلٹس کی تیاری کے لیے احکامات

لالہ موسیٰ (نامہ نگار) چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی گجرات، ڈاکٹر سید عطاء المُنعم نے مختلف صحت مراکز کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے تحصیل لیول ہسپتال ڈنگہ، رورل ہیلتھ سنٹر ڈنگہ اور رورل ہیلتھ سنٹر دلانوالہ کا معائنہ کیا۔دورے کے دوران سی ای او ہیلتھ نے عملے کی حاضری چیک کی، مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے میزلز و روبیلا ویکسینیشن کاؤنٹرز کا بھی معائنہ کیا اور مہم کی مؤثر انجام دہی کے حوالے سے ہدایات دی۔مزید برآں، ڈاکٹر سید عطا المُنعم نے آر ایچ سی دلانوالہ کی ریویمپنگ کا جائزہ لیتے ہوئے ٹھیکہ دار کو کام بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ آخر میں انہوں نے ہسپتالوں میں صفائی ستھرائی، شجرکاری اور گرین بیلٹس کی تیاری کے لیے واضح احکامات جاری کیے تاکہ مریضوں اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

