محمد عدنان اولیا سلفی کی ڈی ایس پی عنصر مان سے ملاقات
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) جمعیت اہلحدیث پاکستان تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے صوبائی و ڈویژنل ناظم اطلاعات و نشریات، معروف صحافتی، سماجی۔۔۔
مذہبی اور عالمی روحانی شخصیت، سینئر صحافی محمد عدنان اولیا سلفی نے ڈی ایس پی عنصر مان سے ان کے سرکاری دفتر میں ملاقات کی۔ملاقات میں محمد عدنان اولیاء سلفی نے تھانہ ماڈل ٹاؤن کے ایس ایچ او عثمان رفیق کے خلاف درخواست پیش کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ جب سائل ملاقات کیلئے ایس ایچ او عثمان رفیق کے دفتر حاضر ہوئے۔