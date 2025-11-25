صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہریوں کی تشویش

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ:چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہریوں کی تشویش

مزمل حسین زیدی کے ڈیرہ کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کا سامان چوری

علی پورچٹھہ (تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ نے شہریوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے اور مقامی امن و امان پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ گزشتہ رات نامعلوم چوروں نے حافظ آباد روڈ پر واقع سید مزمل حسین زیدی کے ڈیرہ کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا امپورٹڈ جنریٹر اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کا دیگر سامان چوری کر کے فرار ہو گئے ۔علاقہ مکینوں نے اس واردات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ روز بروز بڑھتے ہوئے ایسے واقعات شہریوں کے تحفظ اور امن و امان پر سوالیہ نشان پیدا کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سرکاری دوروں کے دوران عوامی سوالات اور ویڈیو ریکارڈنگ پر پابندی نے مقامی سطح پر کارکردگی جانچنے کے مواقع محدود کر دیے ہیں۔عوامی نمائندوں اور تاجروں نے اعلیٰ پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چوری کی اس واردات سمیت علاقے میں بڑھتے ہوئے واقعات کی مؤثر تفتیش کر کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے اور گشت و نگرانی کے نظام کو مزید فعال بنایا جائے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات شروع

ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے مینجمنٹ سسٹم بہتر کرنیکا فیصلہ

پرانی مویشی منڈی میں تفریحی پارک بنانے کا آغاز

اسسٹنٹ کمشنر کا بس سٹینڈ کا دورہ ، کرایہ ناموں کی چیکنگ

بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی،2ٹرانسفارمر اتار لئے

رقبے کے تنازع پر گھر پر دھاوا، ماں بیٹی پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس