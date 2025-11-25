علی پورچٹھہ:چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہریوں کی تشویش
مزمل حسین زیدی کے ڈیرہ کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کا سامان چوری
علی پورچٹھہ (تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ نے شہریوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے اور مقامی امن و امان پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ گزشتہ رات نامعلوم چوروں نے حافظ آباد روڈ پر واقع سید مزمل حسین زیدی کے ڈیرہ کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا امپورٹڈ جنریٹر اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کا دیگر سامان چوری کر کے فرار ہو گئے ۔علاقہ مکینوں نے اس واردات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ روز بروز بڑھتے ہوئے ایسے واقعات شہریوں کے تحفظ اور امن و امان پر سوالیہ نشان پیدا کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سرکاری دوروں کے دوران عوامی سوالات اور ویڈیو ریکارڈنگ پر پابندی نے مقامی سطح پر کارکردگی جانچنے کے مواقع محدود کر دیے ہیں۔عوامی نمائندوں اور تاجروں نے اعلیٰ پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چوری کی اس واردات سمیت علاقے میں بڑھتے ہوئے واقعات کی مؤثر تفتیش کر کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے اور گشت و نگرانی کے نظام کو مزید فعال بنایا جائے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے ۔